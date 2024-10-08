إعلان

BBC

الطاقة والوضع في غزة ولبنان.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره القبرصي

06:14 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، تناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير د. أحمد فهمي، إن الاتصال شهد تأكيد التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية، ودفع سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية وملفات الطاقة والربط الكهربائي.

كما أكد الرئيسان التزامهما بآلية التعاون الثلاثي مع اليونان وباجتماعاتها الدورية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتفعيل التعاون الإقليمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال ناقش التطورات الإقليمية، وسبل تهدئة الأوضاع بالمنطقة، حيث أعاد الرئيس تأكيد ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة والمسئولية، ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفي لبنان، محذراً من خطورة استمرار التصعيد بما لذلك من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة كافة، وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية.

ومن جانبه؛ ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار بالإقليم، مشدداً على حرص بلاده على دعم جميع الجهود الرامية لاستعادة السلم والأمن في المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس القبرصي الرئيس السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي غزة ولبنان قطاع غزة لبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المفتي يبحث مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة سبل تعزيز التعاون المشترك

إعلان

إعلان

22 صورة ترصد تسليح الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني
عاجل| وفاة الملحن الشاب محمد عبدالمجيد
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف