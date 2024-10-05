دينا ريحان تمثل مصر في معرض "روسيا وأعضاء بريكس في بعد ثقافي" - (صور)

كتب- محمد شاكر:

افتتح أمس معرض "روسيا وأعضاء بريكس في بعد ثقافي" بمقر البيت الروسي في روما، وشاركت في الحدث الدكتورة دينا ريحان، الفنانة والنحاتة المصرية، التي قدمت عملاً فنياً يعكس التراث المصري بروح معاصرة.

يقام المعرض احتفالاً برئاسة روسيا هذا العام لمجموعة بريكس، وافتتح المعرض سفراء العشر دول أعضاء البريكس بروما، حيث ألقى كل سفير كلمة في بداية الفعالية.

وأكد بسام راضي سفير مصر بروما بكلمته أهمية انضمام مصر لدول البريكس علي الصعيد الاقتصادي والثقافي عن دور الفن كقوة ناعمة في خلق الروابط بين الدول من الخلال الحوار الثقافي.

وأثنى السفير الروسي فيناي كومار على مشاركة الدكتورة دينا، مشيرًا إلى أهمية تجسيد التراث المصري بطريقة معاصرة، مما يعكس التنوع الثقافي الغني للبلاد.

كما عبر السفير المصري في روما، بسام راضي، عن سعادته وفخره بمشاركة الفنانة، موضحاً أن عملها يعبر عن الأصالة والهوية المصرية ويعزز من صورة مصر في الساحة الثقافية الدولية.

وتشارك الدكتورة دينا في المعرض بعمل نحت خزفي يحمل عنوان "الوحدة"، والذي يتناول فكرة الاتحاد بين البشر من مختلف الأعراق والخلفيات والديانات.

استلهمت الفنانة تصميمها من وحدة المشربية المعمارية المصرية، حيث مزجت بين الفن القبطي والفن الإسلامي من خلال نقوش مستوحاة من النسيج القبطي.

وما يميز هذا العمل هو ترك لون الفخار دون طلاءات، مما يحمل دلالة رمزية قوية، حيث يعكس فكرة أن الإنسان خُلق من الطين، في إشارة إلى وحدة البشرية.

ويعكس هذا العمل التزام الفنانة بقضايا الهوية والانتماء، ويعبر عن رؤية تتجاوز الحدود الثقافية والدينية.

كما يعكس معرض "روسيا وأعضاء بريكس في بعد ثقافي" أهمية الفن في بناء جسور التواصل الثقافي، وتعتبر مشاركة الدكتورة دينا ريحان تجسيدًا حيًا لهذه الفكرة، مما يجعلها فخرًا لمصر وللفنانين العرب.

يذكر أن الفنانة دينا ريحان هي دكتور بكلية التصميم والفنون الإبداعية بجامعة الأهرام الكندية ومعارة من كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، اجرت رسالة الدكتوراة في تخصص النحت الخزفي بأكاديمية روما للفنون الجميلة بايطاليا وكذلك جامعة كارديف ميتروبوليتان بالمملكة المتحدة ولها العديد من المشاركات الدولية والمحلية.