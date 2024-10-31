حقيقة إلغاء شرط أداء الحج لمن سبق له أداء الفريضة.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مطلع بغرفة شركات السياحة، عن حقيقة ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن إلغاء شرط إمكانية أداء مناسك الحج 2025- 1446 هجريًا لمن سبق له أداء الحج مسبقًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن ضوابط الحج هذا العام ستشهد عدم تغيير هذا البند وأنه سيكون شرطًا أساسيًا لأداء الحج.

وأوضح أنه لا يمكن أداء الحج السياحي 2025- 1446 هجريًا لمن سبق له أداء الحج.

وأشار إلى أنه سيكون هناك باقات من الحج المباشر بدون قرعة والذي سيتمكن المواطنون من خلاله من أداء الحج وذلك لمن سبق لهم أداء الشعيرة.