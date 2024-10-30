مدبولي: مدير صندوق النقد تزور مصر الأسبوع المقبل لبدء المراجعة الرابعة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة مراجعة البرنامج مع صندوق النقد لاستيعاب المستجدات المتلاحقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس بحضور وزيري المالية والسياحة .

وأوضح مدبولي أن مديرة الصندوق ستقوم بزيارة مصر خلال الأسبوع المقبل ثم يتبعه الأسبوع بعد القادم وصول فريق المراجعة للصندوق لكي يتم بدء إجراءات المراجعة الرابعة.

وأضاف أن وزراء المجموعة الاقتصادية تواجدوا الأسبوع الماضي باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مشيرًا إلى حصول مناقشات بناءة مع الصندوق.

وأشار إلى أن المراجعة مع الصندوق لا تضمن الحصول على مبالغ إضافية إنما سيتم مراجعة المستهدفات والتوقيت وفقا للتحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن ذلك لكي لا يتحمل المواطن المصري أعباء إضافية فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة.