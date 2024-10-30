بالأرقام.. ماذا قدمت مبادرة "بداية" منذ إطلاقها؟

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها إلى 78 مليون و338 ألفاً و444 خدمة.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، قدمت المبادرة 6 ملايين و862 ألفاً و632 خدمة، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 10 آلاف و112 مستفيدة، وذلك عبر 192 خدمة ونشاط. كما تم توزيع 1.5 طن لحوم وصلت إلى 1,550 أسرة، بالإضافة إلى 8 قوافل مجتمعية شاملة استفاد منها 3 آلاف و564 مواطناً، و107 ندوات توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 2,679 مشاركاً، و20 ندوة خاصة بالتوعية بمخاطر «ختان الإناث» بمشاركة وزارات العدل والثقافة والأوقاف والأزهر الشريف والطب الشرعي والكنيسة المصرية، وشارك فيها 1,473 مواطناً من القضاة والشباب والشابات.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأيام الأربعة الماضية تقديم 290 ألفاً و231 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية. وتم تنفيذ حملات توعية ورفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل من خلال الرائدات الاجتماعيات، واستفاد منها 198 ألفاً و180 مواطناً. كما قُدِّمت مساعدات (اجتماعية، تعليمية، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ10 آلاف و966 مواطناً، وتم توزيع سلات غذائية ووجبات ساخنة على 400 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توزيع 1,317 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقديم الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لعدد 3,086 مواطناً، وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ49 ألفاً و689 مستفيداً، واستفادة عدد 10,132 سيدة من مشروع تدريب المرأة الريفية.

ونفذت «بداية» حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي لـ5 آلاف و134 شاباً وشابة، وتقديم خدمات تأهيلية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية لـ5 ملايين و692 ألف مواطن، شملت خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل، وتم تقديمها من خلال 44 قافلة طبية.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم 937 فعالية ثقافية متنوعة، شملت ندوات ومحاضرات وورش عمل وعروض مسرحية استفاد منها قرابة 109 آلاف مواطن، وتمويل 594 مشروعاً متوسطاً وصغيراً ومتناهياً الصغر للشباب وللأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 2,190 مستفيداً.

وقدمت المبادرة 76 ندوة لتمكين الشباب والفتيات من اكتساب المهارات الرقمية والأساسية اللازمة للنجاح في سوق العمل الرقمي المتغير، ورفع الوعي البيئي وتدوير المخلفات بأنواعها والاستفادة منها لتمكين المرأة اقتصادياً. كما تضمنت جلسات توعية حول تأثيرات التغيرات المناخية والمقبلين على الزواج، استفاد منها 2,891 مواطناً، إلى جانب تقديم 308 آلاف و681 خدمة بيطرية، شملت خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية.

ونفذت مبادرة «بداية» أنشطة تدريبية ضمن البرنامج القومي «مودة» للمقبلين على الزواج، استفاد منها 2,910 متدرباً، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية من خلال الوحدات المتنقلة، وبلغ عدد هذه الخدمات 3,091 خدمة في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم 15 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية، والتوعية بالحقوق والواجبات للعمال في ظل قانون العمل المصري، بمشاركة 465 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام، وتقديم دورات تدريبية مهنية مختلفة ودورات لغة إنجليزية لـ145 متدرباً في مختلف المحافظات.