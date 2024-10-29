فتح باب التقدم لامتحانات "أبناؤنا بالخارج" بالأزهر - الخطوات والأوراق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح الأزهر الشريف، باب التقدم لأبنائنا في الخارج الراغبين في الامتحان بالسفارات المصرية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024 / 2025.

وأتاح الأزهر باب التقدم، عبر الرابط الخاص بذلك على نظام إدارة شئون الطلاب: اضغط هنا

ويتم التقديم الإلكتروني على الموقع حتى يوم الخميس الموافق الـ 28 من نوفمبر المقبل، على أن تبدأ فترة تلقي ملفات التقدم بالإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة اعتبارً من اليوم، وحتى الأول من ديسمبر المقبل.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لأبنائنا في الخارج، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28/12/2024، للفئات التالية:

1) امتحانات النقل:

• المرحلة الإبتدائية ( الصف الأول والثانى والثالث والرابع والخامس الابتدائى الأزهرى ).

• المرحلة الإعدادية ( الصف الأول والثـانى الإعـدادى الأزهرى ).

• المرحلة الثانوية ( الصف الأول والثـانـى الثـانـوى الأزهرى بقسميه العلمي والأدبي ).

2) امتحانات الشهادات:

• الشهادة الابتدائية الأزهرية.

• الشهادة الإعدادية الأزهرية.

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج على النحو التالي:

1- إستمارة التقدم بعد التسجيل الإلكتروني معتمد من المعهد والمنطقة .

2 - إثبات قيد نموذج ( 11 أ ) معتمد من المعهد والمنطقة .

3- بيان حالة قيد إلكتروني معتمد من المعهد والمنطقة .

4- بيان درجات العام السابق معتمدة من المعهد والمنطقة .

5 - أصل شهادة ميلاد حديثة.

6 - عدد 2 صورة شخصية ( 4 * 6 ) خلفية بيضاء حديثة للطالب مدون عليها الاسم أسفل الصورة رباعي إلكتروني .

7 - أصل إيصال سداد مصروفات امتحانات أبناؤنا في الخارج معتمد من البنك المركزي المصري بالقاهرة .

8- إفادة من المعهد بسداد مصروفات العام الدراسي 2024م / 2025م .

9 - صورة من (جواز سفر الطالب - تأشيرة دخول الطالب للدولة المقيم فيها سارية المفعول حتى موعد عقد الامتحان) - وفي حال التقدم للامتحان في الفصل الدراسي الثاني أو الدور الثاني:

10- بيان درجات الفصل الدراسي الأول للطالب الذي لم يتقدم لامتحان (أبناؤنا في الخارج) الفصل الدراسي الأول ) وامتحن بمعهده حال سفره ويرغب في الامتحان في الخارج .

11 - بيان درجات معتمد من المعهد والمنطقة وإفادة من المعهد بأحقية الطالب دخول امتحان ( الدور الثاني ) في جميع المواد أو المواد التي رسب فيها الطالب بالدور الأول حال سفره ويرغب في الامتحان في الخارج .

12 - ملف بلاستيك لحفظ أوراق التقدم .