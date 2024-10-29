الأوقاف تطلق دورة لأئمة "القاهرة والجيزة" حول ترشيد استهلاك المياه

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نظمت وزارة الأوقاف، دورة ترشيد استهلاك المياه للأئمة بمديريتي القاهرة والجيزة، ضمن دورها المحوري في التوعية المائية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمشاركة في حملة (على القد) التي تهدف إلى توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية.

وبدأت المحاضرة بكلمة الدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب الذي قدم الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على رعايته ودعمه في نجاح هذه المبادرة، ثم تحدث عن الدور المؤثر للأئمة في توعية الجمهور من خلال مساجدهم والدروس والندوات وكيفية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، فالإمام يجب أن يكون مثقفًا واعيًا لكل التحديات التي تواجهه في العصر الحديث.

ومن جانبها، تناولت إيمان قابيل مدير إدارة الإعلام والتوعية بوزارة الموارد المائية والري، الوضع المائي المصري والذي يعاني من محدودية في موارده المائية المتمثلة في نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار والتي لا تشكل أكثر من 60 مليار متر مكعب في مقابل الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة من زراعة وصناعة ومياه الشرب والتي تتجاوز 114 مليار متر مكعب، كما تناولت المحاضرة دور الأئمة في المساجد في نشر الوعي المائي بين جمهور المجتمع المصري ودورهم المحوري والمجتمعي والوطني والدعوي لنجاح هذه المبادرة.

وحاضر الدكتور محمد يوسف عضو بإدارة الإعلام والتوعية بوزارة الموارد المائية والري وبين الهدف من المحاضرة وهو تعريف الأئمة والجمهور بالتحديات المائية و أهمية المياه وحمايتها من التلوث والهدر والحلول التي تقوم بها الدولة في سبيل مواجهتها للتغيرات المناخية.

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