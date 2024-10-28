أمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق.. تعرف على طقس الـ 6 أيام المقبلة

حار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي بالقرآن والسنة يحذر من "قضايا

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين، إلى السبت 02 نوفمبر 2024، على كافة أنحاء البلاد.

الطقس من الاثنين إلى الأربعاء..

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

طقس الخميس..

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

طقس الجمعة..

أمطار متوسطة ورعدية أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر .

طقس السبت..

أمطار خفيفة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.