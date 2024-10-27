مع التقلبات الجوية.. كيف تحمي نفسك وطفلك من الإنفلونزا الموسمية؟

كتب- أحمد جمعة:

تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات الأخيرة، تأثرًا بالنشاط في حركة الرياح، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.

وتشمل تلك النصائح:

* متابعة حالة الطقس والانتباه للتنبؤات الجوية

* الحرص على ارتداء ملابس مناسبة

* ارتداء الكمامات لأنها تحمي من الأتربة وعدوى الفيروسات التنفسية

* غسل اليدين وتعقيمها بشكل متكرر.

* الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

* الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

* شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

* تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقاً لإرشادات الطبيبة.

* الحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لتقوية المناعة ضد العدوى

كما تشمل النصائح خطوات مهمة لحماية الأطفال من الإصابة بالفيروسات التنفسية، تزامنا مع تزايد الشكاوى مؤخرًا من انتشار عدوى بين الأطفال بأعراض تشبه أعراض البرد.

ويزداد نشاط العديد من الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي مع دخول فصل الشتاء، ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عن سعال أو عطس أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس.

وتتضمن النصائح الموجهة للأطفال:

* الحفاظ على الأطفال من تغيرات الجو الحادة بالتغذية والتهوية الجيدة

* إذ كان هناك طفل مصاب يتم إبعاده عن باقي الأطفال

* الأطفال قد يكونوا مصدرا للعدوى لكبار السن خاصة المسنين فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين قد يصابون بأعراض شديدة وتمثل خطورة عليهم.

* يجب تقليل التوتر العصبي في هذا الوقت خاصة مع فترة الامتحانات.

* ينبغي الحفاظ على ارتداء ملابس مناسبة.