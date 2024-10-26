طلب إحاطة.. نائبة تطالب بفتح تحقيق عاجل حول هدم مطرانية ملوي

كتب- نشأت علي:





تقدمت النائبة سميرة الجزار، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بشأن هدم مطرانية ملوي، التي وصفتها بأنها تحفة معمارية للفن القبطي وذات قيمة تاريخية وثقافية عميقة.



وأشارت سميرة الجزار، في طلب الإحاطة، إلى أن القرار أثار استياءً واسعًا، مؤكدة أهمية الحفاظ على المعالم الدينية والثقافية.



ودعت "الجزار" إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن القرار ومعرفة أسبابه، وطالبت بعرض نتائج التحقيق في الجلسة العامة لمجلس النواب.



كما طالبت باستدعاء، رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية للمناقشة حول القرارات التي تتخذها الحكومة دون حوار مسبق مع الشعب أو ممثليه في البرلمان.



وأشارت إلى أن أي قرار بشأن هدم مبنى ذو قيمة تاريخية أو دينية أو أثرية يجب أن يتم بعد الرجوع إلى مجلس النواب، مؤكدةً ضرورة تجريم هدم المباني التاريخية أو الأثرية إلا بعد موافقة البرلمان، لضمان حماية التراث المصري.