الطقس غدا.. الأرصاد: برودة ليلًا واضطراب ملاحة بالبحر الأحمر

كتب- محمد نصار:



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الطقس غدا الأحد والظواهر الجوية ودرجات الحرارة على مختلف المناطق.



وقالت الأرصاد، في بيان، السبت، إنه يسود غدًا الأحد، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأضافت أن الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

