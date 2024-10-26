رئيس الوزراء يُعلن التشغيل التجريبي للمجمع الطبي في السويس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء التشغيل التجريبي للمجمع الطبي في السويس.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته التفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة: تفقدت مجمع السويس الطبي، هدية الرئيس لمحافظة السويس، وهو مجمع عالمي على مستوى التشغيل والتصميم والخدمات التي يقدمها حيث بدأ المجمع في التشغيل التجريبي.

وأضاف رئيس الووزراء، أن كل منطقة قناة السويس يمكنها الاستفادة من هذا المجمع الحضاري والذي يقدم خدمات طبية متقدمة جدًا.

وفي سياق آخر، شهد رئيس الوزراء، تم تسليم أول شقق ضمن مشروعات "داره" لتطوير عواصم المحافظات في السويس، وكلف صندوق التنمية الحضرية والمحافظة بسرعة الانتهاء من التنسيق العام للمشروع.

وأضاف مدبولي: تفقدنا واحدة من المدارس المصرية اليابانية والتي سيتم افتتاحها غدًا في السويس، وهي ثاني مدرسة في المحافظة، لافتًا إلى أنه تم توجيه وزير التربية والتعليم، بسرعة الانتهاء من باقي المدارس في المحافظات.