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اليوم.. إلغاء رحلات مصر للطيران إلى بغداد وأربيل بسبب الأحداث الأمنية

01:05 م السبت 26 أكتوبر 2024

مصر للطيران

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كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مصر للطيران، عن إلغاء رحلاتها المجدولة اليوم السبت إلى كل من بغداد وأربيل، بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ فجر اليوم.

كما تم إلغاء رحلة مصر للطيران رقم (MS0719) المتجهة إلى عمان.

وجاءت الوجهات التي تم إلغاء الرحلات إليها، لتشمل: بغداد، أربيل، عمان (رحلة MS0719.

وناشدت الشركة عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة حجوزاتهم، ويمكنهم ذلك من خلال:

- الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران: رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، الرقم الأرضي 090070000، الرقم الدولي +97142306666، الرقم الدولي +966122297777، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.

شركة مصر للطيران بغداد أربيل
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