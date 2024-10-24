لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة غدًا الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه عن عدد من المناطق لمدة 8 ساعات مساء غدًا الجمعة.

وقالت "الجيزة"، بحسب بيانها، إنه سيتم قطع المياه عن مناطق "المعتمدية، برك الخيام، عزبة العسيلي، ناهيا"، لمدة ٨ ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء غدًا الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024.

وأضافت "الجيزة"، أن سبب قطع المياه يعود إلى أعمال تحويل خط مياه قطر 400 مم، والمتعارض مع محور ناهيا بشارع ناهيا بولاق ضمن أعمال تطوير امتداد محور أحمد عرابي.

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.