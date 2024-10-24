طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: رياح وفرص أمطار على هذه المناطق

"التنمية المحلية" و"التموين" و"الزراعة" يبحثون توفير السلع للمواطنين

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية الآن.

وقالت الأرصاد، في تنويه عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن هذه السحب تكون معها فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة.

وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى تسجل 24 مئوية، لافتة إلى وجود نشاط للرياح اليوم على أغلب الأنحاء.