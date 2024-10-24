رئيس "الرعاية الصحية": دخول 3 مستشفيات جديدة الخدمة بالسويس قبل نهاية العام

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كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية في محافظة السويس لمتابعة سير العمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

بدأ الدكتور السبكي جولته بلقاء اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، حيث ناقشا ملفات هامة لاستكمال تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن المنظومة.

وأكد "السبكي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرعاية الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين.

كما أعلن عن قرب افتتاح ثلاث مستشفيات جديدة قبل نهاية العام الجاري، وهي: "مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية"، و"مستشفى السويس للجراحات الدقيقة"، و"مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير"، لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المتخصصة في المحافظة.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن هذه المستشفيات ستحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية بإقليم القناة، وستعزز من جودة الخدمات الطبية.

كما أشاد المحافظ بجهود هيئة الرعاية الصحية، خاصة في تعاملها مع حادث الجلالة، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل قد رفعت من مستوى الخدمات الصحية في السويس.

وفي جولته التفقدية، زار "السبكي"، التجهيزات النهائية في مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير.

كما أكد أن مستشفى الجهاز التنفسي هو الأول من نوعه ضمن المنظومة، بينما سيقدم مستشفى الكبد والجهاز الهضمي خدمات متكاملة بأحدث التقنيات.

وزار مركز طب أسرة التوفيق وتفقد عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية، مشيدًا بجودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن المحافظة تحتوي على 27 مركزًا ووحدة لطب الأسرة لتقديم الرعاية الصحية الأولية.

واختتم "السبكي"، جولته بزيارة مجمع السويس الطبي، حيث أشاد بجهود الطواقم الطبية والإدارية في تقديم خدمات الرعاية الصحية وإدارة الطوارئ.

كما أعلن أن الهيئة قدمت أكثر من 1.5 مليون خدمة طبية في السويس، وأجرت 700 قسطرة تداخلية و5000 عملية جراحية متقدمة، وقد تم اعتماد 23 منشأة صحية وتسجيل 78% من المواطنين المستهدفين في المحافظة.

رافق الدكتور السبكي في جولته عدد من قيادات الهيئة ومديري المنشآت الصحية في السويس.