برودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة وتوجه نصيحة بشأن الملابس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الفترة الحالية يشهد أجواء خريفية بجانب انخفاض الحرارة على أغلب المحافظات، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة لن ترتفع مرة أخرى خلال الفترة الحالية وستكون بين 30 و31 درجة على القاهرة، لافتة إلى أن النصف الثاني من فضل الخريف تكون درجات الحرارة أقل ومن الممكن ارتداء الملابس الشتوية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في فترة الليل تسجل بين الـ 18 و19 درجة، وأن الأجواء في فترة الليل مائلة للبرودة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على الإسكندرية والعلمين ومطروح، والسلوم، وأن هذه الأمطار خفيفة وغير مؤثر على الأنشطة اليومية.

وتابعت: "معظم المحافظات تشهد رياحا وصلت لـ 45 كيلو على الساعة، وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا".

وحذرت غانم، من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس المناسبة لحالة الطقس خلال الفترة الحالية، خاصة فترة الليل، والتي تكون الحرارة أقل والطقس بارد.