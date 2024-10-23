شعبة المخابز: لا تحريك في أسعار الخبز المدعم.. وسيظل بنفس الوزن

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد سكرتير عام شعبة المخابز خالد فكري، اليوم الأربعاء، أن سعر رغيف الخبز السياحي ارتفع بنحو 15%، أي ما يعادل من 25 قرشا إلى 50 قرشا، بسبب ارتفاع سعر السولار والغاز، لافتا إلى أن أسعار الدقيق زادت قبلها بحوالي ألف جنيه، ما دفع المخابز السياحية لرفع أسعارها تباعا.

وقال فكري - في مداخلة هاتفية على قناة "صدي البلد" - "أود أن أطمئن المواطنين بأنه لا يوجد تحريك في سعر الرغيف المدعم، لأن الوزارة تحملت فرق زيادة أسعار الوقود، وسيظل بنفس الوزن والسعر".

وأضاف أن التوجيه الوزراي رقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو، نص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا، ووزن 40 جراما 75 قرشا، ووزن 25 جراما 50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو ب 150 قرشا لوزن 50 جراما، و100 قرش لوزن 35 جراما.

وأشار إلى أنه لا يوجد قيود على المخابز السياحية الحرة لأنها تحصل على الدقيق وكافة المستلزمات بالسعر الحر، والمسألة كلها عرض وطلب.. لافتا إلى أن سعر رغيف الخبز السياحي يرتفع في الأماكن النائية مثل أكتوبر وزايد والتجمع، إلى 2.25 جنيه، بسبب تكلفة النقل بعد رفع أسعار الوقود والسولار.

وأوضح أن هناك ضوابط سيتم من خلالها تثبيت السعر وفقا للتوجيهات الوزارية المحددة بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي، مشيرا إلى أن هناك أرقاما هاتفية للإدارات التموينية التابعة للمخابز للإبلاغ عن المخالفات وزيادة الأسعار لاتخاذ إجراءات ضدها.