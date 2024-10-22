من منزلي لتجاري.. تعرف على خطوات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بشركة الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يلجأ العديد من المواطنين، إلى تغيير السكن الخاص به لمحل لإنشاء مشروع خاص به يساعده على تحسين دخله الشهري، الأمر الذي يلزمه بتنفيذ عدة إجراءات مختلفة لتقنين وضعه، وحتى يتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

ومن أهم وأبرز تلك الإجراءات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه في شركة الكهرباء وتتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للمواطنين فرصة تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه إلكترونيًا، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى الشركة للتسهيل على المواطنين الإجراءات المطلوبة لذلك.

ويستعرض "مصراوي" خطوات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بشركة الكهرباء كالتالي:-

خطوات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بالكهرباء إلكترونيًا

- في البداية يقوم الراغب في تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه مع شركة الكهرباء بالدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بالبحث عنها عبر محرك البحث جوجل.

- وبعد الدخول للصفحة الرئيسية الخاصة بالمنصة، يتم الضغط على أيقونة كل الخدمات الموجودة أعلى يمين الصفحة، حتى تظهر كل الخدمات التي يمكن إجراؤها عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- ومن بين الخدمات الموجودة والمتاحة، يتم الضغط على أيقونة تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

- ثم بعدها يتم إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور المسجل بهم حساب الراغب في تغيير النشاط على المنصة. - ومن ثم يتم ملء كافة البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في (اسم مقدم الطلب، رقم الهاتف، نوع العداد).

- ثم بعدها يتم إضافة صورة العداد الذي يرغب العميل في تغيير نوع النشاط للمتعاقد عليه، فضلا عن إدخال بعض البيانات الخاصة به مثل (تاريخ صورة القراءة، نوع النشاط الجديد، وصف المكان الجديد، جهة الموافقة، اسم جهة الموافقة، رقم صادر جهة الموافقة).

-يتم الضغط على إرسال الطلب، حتى يتم تسجيل الطلب الخاص بالمواطن على سيستم الشركة التابع لها.