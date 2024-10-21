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التليفزيون المصري يعرض مسلسل "بلدي" لتقيم نصائح للمزارعين والفلاحين

11:18 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

مسلسل ''بلدي'' لتقيم نصائح للمزارعين والفلاحين

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كتب- عمرو صالح:
كشفت الإعلامية فاطمة أنور، عن تقديم مسلسل عن الزراعة والفلاح المصري عبر قناة نايل فاميلي على التلفزيون المصري.

وقالت فاطمة أنور، في تصريحات صحفية، أن المسلسل بدأ عرضه منذ أيام، بعنوان "بلدي"، مشيرة إلى أنه مسلسل زراعي كوميدي، يقدم نصائح للمربيين والعاملين بالقطاع الداجنى والحيوانى والسمكى.

وأوضحت، أن المسلسل غرضه توعوي، خاصة في ظل لجوء بعض الفلاحين لتبوير الأرض من أجل البناء عليها أو بيعها للعمل في مهنة أخرى.

الزراعة والفلاح نايل فاميلي نصائح للمزارعين
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