ننشر تشكيل رؤساء الهيئات البرلمانية الأحزاب السياسية بمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تلقي المجلس إخطارا من عدد من الأحزاب بشأن اختيار رؤساء الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس.

وكشف وكيل المجلس، تلقي إخطارا من حزب مستقبل وطن باختيار النائب عبد الهادي القصبي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

واختار حزب الشعب الجمهوري، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيسا للهيئة البرلمانية، وأيمن أبو العلا، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ودعاء عريبي، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

وتضمنت إخطارات الأحزاب، اختيار حزب الحرية النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية، وإيهاب منصور، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، وأحمد خليل خير الله، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور، وعاطف المغاوري، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.