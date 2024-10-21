رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا

كتب- نشأت علي:

رفع النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي".

ويستهدف القرار تحقيق دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يهدف إلى زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

وينص القرار على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهما في بنك التنمية الأفريقي بقيمة 17,04 مليون دولار.