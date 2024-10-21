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BBC

الحرارة 35 بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات القادمة

11:28 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024

طقس القاهرة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الإثنين، إن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأضافت "الهيئة"، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية،

ويسود الساعات القادمة، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة العظمى اليوم، وفق الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 29 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 27 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 31 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 35 درجة مئوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم
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