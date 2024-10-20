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الرئيس السيسي يتسلم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان

04:41 م الأحد 20 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، نسخة من الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان، من نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24) تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام" .

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان الرئيس السيسي
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