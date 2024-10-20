وزير الصحة: تريليون جنيه حجم إنفاق الدولة على التعليم قبل الجامعي

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات القومية، إذ تقوم على أسس قوية.

وأشار إلى أنه إذا تطرقنا إلى المشروعات الخاصة بالتعليم، الصحة، الطرق، النقل، الزراعة، أو الحماية الاجتماعية، سنجد أن الرعاية الصحية وحدها قد شهدت تنفيذ أكثر من 1300 مشروع خلال 10 سنوات بتكلفة بلغت 177 مليار جنيه، وذلك بخلاف المبادرات الرئاسية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية من النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24) ، التي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

وأضاف عبدالغفار، أن الحكومة أنفقت نحو تريليون جنيه على التعليم قبل الجامعي، سواء من خلال زيادة عدد الفصول الدراسية أو المدارس، كما أولت اهتماماً كبيراً بالتعليم الفني والمدارس المتخصصة مثل المدارس اليابانية ومدارس المتخصصين، مما أدى إلى زيادة في مؤسسات التعليم، سواء في التعليم قبل الجامعي أو عبر إضافة 50 جامعة خلال 6 سنوات أو أقل.

وأوضح أنه إلى جانب ذلك، زادت موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بحوالي 300 ضعف مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.