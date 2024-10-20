مُشاهد بالعين المجردة.. تفاصيل وموعد اقتران القمر بالمشتري

كتب- محمد نصار:

كشفت الجمعية الفلكية الجمعية بجدة، تفاصيل وموعد اقتران القمر بالمشتري خلال الساعات المقبلة.

وقالت الجمعية، في بيان، إنه يرصد بسماء العالم العربي قبل منتصف الليل ببضعة ساعات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 ولبقية الليل اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

ويُعد كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وخلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام ظاهريًا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.