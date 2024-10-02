بعد قليل.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، اجتماعَ مجلس الوزراء، من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء أمس الثلاثاء مع مسؤولي الشركة المصرية العالمية للسيارات؛ لمتابعة توطين صناعة السيارات في مصر، في حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع المختلفة في قطاع الصناعة.

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