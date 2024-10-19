الإغماء المفاجئ.. حسام موافي يحذر من علامات تدل على مشكلات صحية خطيرة- (فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الأسباب التي قد تؤدي إلى الإغماء الذي يعاني منه البعض في كثير من الأحيان.

وخلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» على قناة «صدى البلد»، أوضح موافي أن الإغماء قد يكون ناتجًا عن مشاكل عضوية أو نفسية، ولتشخيص الحالة بدقة يجب مراعاة عدة عوامل تتعلق بطريقة الإغماء ومدته ومضاعفاته.

وأشار حسام موافي إلى أن نقص مستوى السكر في الدم يعد من الأسباب الشائعة للإغماء، بينما ارتفاع السكر لا يؤدي عادةً إلى الوفاة، على عكس نقص السكر الذي قد يكون له عواقب خطيرة في بعض الحالات، قد تصل للوفاة.

وأضاف موافي، أن نقص السكر لدى شخص غير مصاب بمرض السكري قد يدل على وجود مشكلة في البنكرياس أو وجود مرض في خلايا بيتا.

وأكمل: «يجب الذهاب في البداية لطبيب متخصص في المخ والأعصاب، ثم بعد ذلك الذهاب إلى طبيب بطانة، لأن التشخيص السليم الطريقة لتقديم أفضل علاج للمريض».