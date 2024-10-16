رئيس النواب: البرلمان المصري مستمر في أداء الأمانة تجاه القضايا العربية والإفريقية

كتب- نشأت علي:

قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن البرلمان المصري كما كان في الماضي حاملا للواء استقلال الشعوب العربية والإفريقية، فإنه سيستمر في أداء الأمانة التي حُمل بها تجاه القضايا العربية والإفريقية، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية سعيا لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة المنشودة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة، وإرساء الأمن والاستقرار في كافة ربوع المنطقة العربية والإفريقية.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في جنيف، تحت عنوان "تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مُستقبل أكثر سلاماً واستدامة".

وتناول المستشار الدكتور حنفي جبالي- في كلمته- احتفالية البرلمان المصري هذا العام بالذكرى المئوية لانضمامه إلى الاتحاد البرلماني الدولي، حيث أشار إلى أن البرلمان المصري يُجدد العهد الذي قطعه على نفسه منذ انضمامه إلى الاتحاد في القيام بدور ريادي في تعزيز آليات الحوار البرلماني العالمي الجاد.

وأكد أهمية قيام البرلمانيين بتوجيه دولهم نحو إيلاء أهمية خاصة؛ لتعزيز التعاون العلمي الدولي وربط العلوم مع المجتمعات وقضاياها وحوكمة عملها.

كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود الدولة المصرية لتعزيز البحث العلمي والعلوم من خلال تخصيص محور كامل لها في خطة الدولة المصرية التنموية "رؤية مصر 2030"، من أجل تحويل المعرفة والابتكار والبحث العلمي إلى منتج يُلبي الاحتياجات التنموية للدولة المصرية.

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، في ختام كلمته، على أن العالم لا مفر له، وهو يواجه الأخطار الوجودية المُحدقة بنا جميعا، من تكريس مبدأ المسؤولية الإنسانية المُشتركة في مواجهة تلك التحديات عبر تعزيز المعرفة والعلوم كحقوق مُشتركة للإنسانية وإتاحة جميع السبل العلمية بكل شفافية، من أجل مواجهة علمية لتلك التحديات، فضلاً عن حوكمة استخدام العلوم والبحث العلمي.