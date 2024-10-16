"ارتدوا ملابس خريفية".. الأرصاد: الطقس بارد واحذروا 3 ظواهر جوية

كتب- محمد عبدالناصر:



قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم نشهد تراجعا في درجات الحرارة بعد أن كانت أعلى من المعدلات الطبيعية، ليكون الطقس نهارا مائل للحرارة إلى حار، ويكون معتدل ليلا، مائل للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأول من الصباح الباكر.



وأشارت إلى أن الأيام المقبلة ستتراجع درجات الحرارة على القاهرة لتكون أقل من 29 درجة، وتسجل 26 على السواحل الشمالية و35 حتى 38 على المناطق الجنوبية.



وحذرت المواطنين من الفارق في درجات الحرارة بين الليل والنهار، حيث يكون الطقس في الليل بارد ولا بد من ارتداء الملابس الخريفية.



وأكدت غانم، وجود فرص أمطار على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وبعض مناطق الوجه البحري وتكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.



وأوضحت أنه في هذه الفترة هناك شبورة ولكن خفيفة، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء القيادة في الصباح، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة.

