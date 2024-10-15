أجواء شتوية وبرودة مفاجئة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تغيرات في حالة الطقس تبدأ اليوم على أغلب المناطق.

وأضافت: كما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت غانم، أن درجات الحرارة تتجه الانخفاض بقيم ملحوظة بداية من اليوم، حيث تسجل الحرارة على القاهرة 30 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، والصعيد 38 درجة.

وتابعت: "يرجى توخي الحذر خاصة عند الخروج في ساعات الليل المتأخرة، والصباح الباكر، حيث نشعر بنسمات هواء وبرودة في بعض الأوقات".

وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية تتمثل في الشبورة المائية والتي تكون كثيفة في الصباح الباكر وتتلاشى مع بداية ظهور أشعة الشمس.

وأوضحت أن بعض المناطق من السواحل الشمالية تشهد أمطارا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة وتكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.