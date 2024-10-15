وزيرة التنمية المحلية تتابع التحضيرات الجارية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنسق العام للمنتدى الحضري العالمي لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة والمقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات الإسكان والخارجية والثقافة وقيادات وزارة التنمية المحلية ومسئولي الشركة المسئولة عن الدعاية والإعلان للمنتدى.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بالترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والموقف الخاص بتوجيه الدعوات لكبار المسئولين الدوليين لحضور المنتدى، وموقف التسجيل للمشاركين من مصر ودول العالم لحضور فعاليات المنتدى.

كما استعرض الاجتماع ملامح البرنامج المقترح لفعاليات المنتدى الحضري فيما يخص الجلسة الافتتاحية وبعض الملتقيات والجلسات التي سيتم تنظيمها والفعاليات الثقافية على هامش انعقاد أعمال المنتدى، والموائد المستديرة، لمناقشة العديد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بالتطوير الحضري والعمراني.

وشهد اللقاء كذلك استعراض الموقف الخاص بالترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمنتدى، وما يتم في هذا الصدد من تنسيق وتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لتيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بضيوف مصر من حضور المنتدى، كما تطرق الاجتماع كذلك إلى عرض بعض ملامح جدول الزيارات الميدانية التي سيقوم بها ضيوف المنتدى للتعرف علي التجربة المصرية العمرانية الرائدة ، وما تحقق من إنجازات مصرية في المجال الحضري على مدار الفترة الماضية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بأهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة باستضافة المنتدى الحضري بما يؤكد قدرة مصر على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث والمناسبات الدولية رفيعة المستوى، ويعكس الوجه الحضاري لها، مشيرة إلى أهمية الإعداد والتنسيق الجيد بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة وباقي الوزارات والجهات المعنية والشركة المنظمة فيما يخص جدول الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها لضيوف المنتدى في المناطق الحضرية والتي شهدت تطويرا خلال السنوات الماضية.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تقريرًا للجهود التي قامت بها المحافظة حتى الآن في إطار الاستعدادات لاستضافة المنتدى فيما يخص رفع كفاءة وتطوير بعض الطرق والمحاور المرورية المؤدية لمقر انعقاد المنتدى ومسارات الزيارات الميدانية المقترحة للوفود المشاركة في المنتدى وتجهيز ساحتي انتظار بجوار مركز المنارة لاستقبال السيارات الخاصة بالضيوف.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على تقديم كل الدعم اللازم ودعم جهود الوزارات والجهات المعنية لإخراج محافظة القاهرة بأفضل صورة ممكنة، كما استعرض الدكتور إبراهيم صابر، ملامح الفعاليات الخاصة بأسبوع القاهرة الحضري والذي سيتم تنظيمه في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، وما قامت به المحافظة من توفير بعض وسائل الانتقال التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء (صديقة للبيئة) ستكون جاهزة لنقل ضيوف المنتدى.

جدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد إفريقى يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبي بدولة كينيا، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبو ظبي للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

للتسجيل لحضور الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12): هنا