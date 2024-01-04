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BBC

تسوية القضية الفلسطينية.. تفاصيل لقاء السيسي بوفد "الشيوخ الأمريكي" عن الحزب الديمقراطي

02:47 م الخميس 04 يناير 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- مصراوي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخمس، وفدًا أمريكيًا يضم السيناتور كريستوفر فان هولين، والسيناتور جيفري ميركلي، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة في قطاع غزة.

وحرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية الرئيس للسياق العام للوضع الحالي، التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما جدد الجانبان، خلال الاجتماع، الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة عمومًا، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد الجانب الأمريكي بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في هذا الخصوص، وبمساعيها الدؤوبة الراهنة كقوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي سامح شكري وفد الشيوخ الأمريكي

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