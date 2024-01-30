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معرض الكتاب.. ورش حكي وتصميمات بالطين الأسواني

11:06 م الثلاثاء 30 يناير 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب

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كتب- محمد شاكر

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، اليوم الثلاثاء، عددا من الورش الفنية والثقافية للأطفال قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بورشة الفنية حكي بعنوان "السياحة في مصر" تحدثت خلالها شيرين عبد المولى مع الأطفال عن مفهوم السياحة، وأهم معالم مصر السياحية، وأنواع السياحة ومنها الترفيهية، مقدمة نبذة مختصرة عن رياضة الغطس، تلاها ورشة فنية باستخدام الكانسون الملون تدريب سهام محمد.

كما نفذت أميرة أبو الحجاج ورشة عمل تصميمات مختلفة بالكانسون والفوم جليتر وخامات معاد تدويرها.

من ناحية أخرى نفذت سارة علي ورشة لتعليم التلوين على منتجات بلاستيكية، قام خلالها الأطفال برسم سيارات و أسماك وأشكال أخرى متنوعة.

وجاء الختام مع ورشة "الخزاف الصغير" تم خلالها تصميم مجموعة من الأواني بالطين الأسواني تدريب أميرة سعد.

تقدم الورش بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب ورش حكي وتصميمات بالطين الأسواني الورش الفنية والثقافية للأطفال فعاليات بورشة الفنية حكي

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