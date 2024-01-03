شبورة كثيفة وأمطار متفرقة.. تعرف على حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

كتب- محمد شاكر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الـ6 أيام مقبلة بداية من اليوم الأربعاء 03 يناير، وحتى يوم الإثنين 08 يناير 2024.

طقس الأربعاء

شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يكون الطقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء .

مع توقع وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

طقس الخميس..

شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الجمعة..

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس من السبت إلى الإثنين 08 يناير..

شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.