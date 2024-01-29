مواجهة الهجرة غير الشرعية.. وزيرة الهجرة تنظم لقاء جماهيريا مفتوحا في الدقهلية

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كتب- إسلام لطفي:

وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الدقهلية،

لتدشين فعاليات جولاتها للمحافظة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للمحافظات الأكثر عرضه لتصدير الهجرة غير الشرعية، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وبحسب بيان، خلال اللقاء، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إنها من المقرر أن تلتقي بأهالي المحافظة في لقاء جماهيري مفتوح، للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، حيث تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، استكمال جهود التوعية في عدة محافظات، ومن بينها محافظة الدقهلية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، لدعم شباب القرى في المحافظة ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وكذلك استعراض جهود المجلس القومي للمرأة لتوعية السيدات والأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم على المهن التي من شأنها ان تخلق البديل الآمن والحياة الكريمة.

من ناحيته، ثمن المحافظ دور وزارة الهجرة، وعلى رأسها السفيرة سها جندي، على كل ما تقدمه لعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الشرعية، عن طريق الدولة المصرية سواء للدارسة أو العمل خارج مصر.

وفي نهاية اللقاء، قدم محافظ الدقهلية د. أيمن مختار درع المحافظة إلى وزيرة الهجرة تقديرا لجهودها المبذولة في معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية وتقديم الدعم للمصريين بالخارج وحل كافة مشاكلهم، ومن جانبها قدمت وزيرة الهجرة درع الوزارة إلى محافظ الدقهلية تقديرا لتعاونه مع الوزارة في دعم تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" على أرض محافظة الدقهلية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها.

هذا وتتضمن الزيارة كذلك تفقد السفيرة سها وزيرة الهجرة للقافلة الطبية بالمحافظة التي تنظمها الجمعية الأهلية "راعي مصر"، في العديد من التخصصات الطبية لأهالي المحافظة، وخصوصاً في القرى الأكثر عرضه للهجرة غير الشرعية، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي هذه القرى، كونها ضمن الأكثر احتياجا.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا افتتاح معرض "أيادي مصرية" بالمحافظة، للترويج للمنتجات والحرف التراثية التي تمتاز بها المحافظة، بجانب تفقد الغرفة الخاصة بالمحافظة للمركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، ضمن جهود التدريب من أجل التوظيف والالتقاء برجال الأعمال والمستثمرين في المحافظة للاستفادة القصوي من المتدربين بالمركز والاستعانة بجهودهم ايضاً لخلق الفرص البديلة للعمل الآمن الكريم بالمحافظة.

ورافق الوزيرة في الجولة: دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون معاون الوزيرة للمشروعات والتعاون الدولي.