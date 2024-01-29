بمشاركة الطلاب وفيلم تسجيلي.. افتتاح مؤتمر نظام التعليم stem

الطقس.. هيئة الأرصاد: حرارة اليوم الاثنين هي الأقل حتى الآن في الشتاء

كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت فعاليات المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" اليوم الإثنين، تحت عنوان "الواقع والطموحات".

ويأتي ذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وبدأت فعاليات المؤتمر بفيلم تسجيلي عن قصة نجاح مدارس المتفوقين stem في مصر، والتي أُطلقت منذ عام ٢٠١١، ووصل عددها إلى ٢٠ مدرسة بـ١٨ محافظة في ٢٠٢٣، وانضم إليها ٥ آلاف طالب.

وتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، معرض مشروعات طلاب مدارس stem، على هامش حضورهم انطلاق فعاليات المؤتمر.

وقال طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، إن الدراسة في مدارس المتفوقين Stem لها طابع وتعتمد في نظام التعليم على البحث من خلال منصات البحث المختلفة، بالإضافة إلى أنها تعمل على تنمية الذكاء والتعامل مع المشكلات الحياتية، ومن ثم الدراسة.

وأضاف الطلاب أن هذا النوع من الدراسة حلم لأي طالب، وتنقل الطالب لبيئة تعليمية مختلفة، وتعده سوق العمل.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري "STEM” الذي يعد نموذجًا قائمًا على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى؛ خصوصًا في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء؛ من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وحسن شحاتة وزير العمل، فضلًا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكل الأطراف المعنية من مختلف الجهات.