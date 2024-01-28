محافظ الجيزة: إزالة تعديات بمساحة 8650 مترًا بالبدرشين ومنشأة القناطر

القاهرة (أ ش أ)

أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة التعامل الفوري حيال أي حالات تعد جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الجيزة جهود مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر في إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بلغت 8 آلاف و650 م.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة ولاية الآثار بقرية ميت رهينة على مساحة 550 م2، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 8100 م2 بقرية بني سلامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المستردة والتنسيق التام بين كل الأجهزة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقا للبرنامج الزمني، الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

كما تابع محافظ الجيزة، اصطفاف المعدات والآلات بالمراكز والمدن والتأكد من مدى جاهزيتها لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير الجاري حتى 16 فبراير المقبل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.