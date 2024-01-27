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BBC

الطقس اليوم.. سحب وأمطار متفاوتة الشدة تصل خفيفة إلى القاهرة

10:59 ص السبت 27 يناير 2024
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كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على عدد من المناطق اليوم.

وأضافت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت الهيئة، أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

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