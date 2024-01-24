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رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55

04:47 م الأربعاء 24 يناير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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القاهرة - أ ش أ:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، حيث رافقته وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور عدد من الوزراء.

وتقام فعاليات المعرض الثقافية للجمهور في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".

وتقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف متر مربع بإجمالي مساحة تضم خمس صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

الدكتور مصطفى مدبولي معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض الدولية نصنع المعرفة.. نصون الكلمة

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