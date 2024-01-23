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BBC

"مش شرط حرب".. سمير فرج: مصر سترد على أي محاولة لاحتلال محور فيلادلفيا

09:55 م الثلاثاء 23 يناير 2024

اللواء سمير فرج

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كتبت -داليا الظنينى :

قال اللواء سمير فرج، المحلل العسكري والاستراتيجي، إنه مع دخول حرب غزة شهرها الرابع، لم يكن من المتوقع أن تكون عناصر حركة حماس بهذه القوة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يروج لنفسه على أنه الجيش الذي لا يقهر.

وأضاف فرج، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل لم تحقق أهدافها، فهي لم تصل إلى الأسرى ولم تقضي على حماس التي ترد الصاع صاعين، لافتا إلى أن أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق.

وأوضح ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إيقاف حرب غزة حتى لا يُحاسب داخلياً، لافتا إلى أن الشعب الإسرائيلي يعارض نتنياهو بشدة لعدم الإفراج عن الأسرى.

وأشار سمير فرج، إلى أن بعد إبرام اتفاقية السلام في كامب ديفيد مع اسرائيل، جرى وضع بنود مكملة لهذه الاتفاقية منها أن مصر أصبحت مسئولة عن محور "فيلادلفيا" والواقع داخل غزة وليس في الأراضي المصرية، لذلك مصر تقوم بتأمينه بدوريات أمنية بهدف عدم تهريب سلاح ومخدرات.

ووجه فرج رسالة لنتنياهو: "أنت لو دخلت محور فيلادلفيا يعتبر يكسر للاتفاقيات بين مصر وإسرائيل.. ولو عملتها هيبقى في استفزاز للجانب المصري ومصر هترد بطرق أخرى لكن مش شرط الحرب".

اللواء سمير فرج محاولة لاحتلال محور فيلادلفيا قوات الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس سمير فرج في برنامج حضرة المواطن مسئولة عن محور فيلادلفيا

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