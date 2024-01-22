رئيس البنك الزراعي: إعدام كل القروض منتهية الصلاحية من 2000 وحتى 2005

كتبت- داليا الظنيني:

كشف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، تفاصيل الخدمات التي يقدمها البنك للمزارعين في القرى.

وأكد علاء فاروق، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تعيين 4500 موظف من القرى خلال العام الماضي؛ لافتا إلى أنه منذ عام 2000 و2005 تم إعدام كل القروض منتهية الصلاحية في أثناء تلك الفترة.

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك يدعم المزارع دعما كاملا، إيمانا منه بدعم العملاء في القرى ضمن خطة واستراتيجية الدولة لتنمية موارد الدولة المالية في قطاع الزراعة.

وتابع علاء فاروق: هناك حملات شمول مالي تجوب المحافظات لاستهداف السيدات الريفيات ودخولهن ضمن عملاء الجهاز المصرفي، معلقا: نقدم قروضا ميسرة للريفيات لبدء مشروعها وتشجيع العمل من أجل زيادة الإنتاج.

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