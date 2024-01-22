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BBC

أزمة في العمرة.. شركات السياحة تلغي رحلاتها وأعداد المسافرين بتأشيراتها لا يتخطى 20%

03:00 ص الإثنين 22 يناير 2024

رحلات العمرة

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كتب- محمد أبو بكر:
قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إنه رحلات العمرة تواجه أزمة في الوقت الراهن نتيجة لعدم توفير الريال السعودي.

وأضاف "عجلان"، لمصراوي، أن الشركات السياحية قامت بإلغاء العمرة ومعظم الشركات قامت بإيقاف رحلاتها.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أعداد المسافرين بتأشيرات العمرة لا تتخطى حاليًا 15 أو 20 %، وأن باقي الرحلات تتمثل في تأشيرات ترانزيت وزيارة وتجارية وسياحية وغيرها، متسائلًا: "ليه دائمًا بتيجوا على الغلابة"؟.

وأشار، إلى أن شركات السياحة عجزت عن تدبير العملة الصعبة، مؤكدًا أن دورها ليس في التعامل مع السوق السوداء، و المخاطرة بأموال المواطنين والتعرض للسرقة.

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