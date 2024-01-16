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BBC

ضعف المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل والهرم في هذا التوقيت

01:56 م الثلاثاء 16 يناير 2024

ضعف المياه لمدة 6 ساعات تعبيرية

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، ضعف المياه في عدد من المناطق مساء الأربعاء، بسبب تنفيذ أعمال مد مواسير مياه صلب قطر 300 مم على سطح محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال الربط على الخط الرئيسي واللحامات الجانبية.

وأضافت محافظة الجيزة، في بيان الثلاثاء، أنه سينتج عن ذلك ضعف المياه بمناطق: "الكوم الأخضر ما بين فيصل والهرم، واجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، واجهة الهرم من السجل المدني حتى المريوطية".

وأوضحت المحافظة، أن قطع المياه يستمر لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة 11 مساء يوم الأربعاء 17 يناير وحتى الساعة 5 صباح يوم الخميس 18 يناير.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتاثرة بصورتها الطبيعية.

كما وجه المحافظ، رئيس حي الهرم، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات بالتنسيق مع الشركة.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

ضعف المياه لمدة 6 ساعات محافظة الجيزة ضعف المياه في فيصل والهرم أعمال مد مواسير مياه صلب

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