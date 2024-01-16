صورتك في الـ 70.. "الإفتاء" تكشف حكم التطبيق المتداول على "فيس بوك" - فيديو

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تطبيق حديث يظهر صور الأشخاص في سبعينات القرن الماضي.

وعلّق الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم استخدام التطبيقات الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال "عمران" في تصريحات لبرنامج "مع الناس" الذي يذاع على قناة الناس، إن برامج الذكاء الاصطناعي التي يتم تداولها بين الحين والآخر فيها النافع والضار، والأمر هنا يتعلق بالاستعمال الأخلاقي وغير الأخلاقي.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه توجد أمور نافعة في التطور التكنولوجي ممكن تساعد أصحاب المهن، لكن هناك أخرى غير أخلاقية، واستخدامها ممنوع شرعًا.

وتابع: "في برنامج لتغيير شكل الإنسان وعمل صورة له بشكل مختلفة، الشرع هنا بيقولنا إيه الغرض منه؟، هل خير أو عمل أمر غير أخلاقي غير نافع وهدفه الضرر بالآخرين؟".