هل يجوز الجمع بين نيتين صوم رجب والقضاء؟.. عالم أزهري يُجيب

كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز جمع نيتن فى صيام رجب، لافتا إلى أن الإنسان الذكى هو من يستثمر أيام الله فى أعمال الخير والتقرب لله.

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس :"مفيش مشكلة لو إمراة عليها أيام صيام قضاء، إنها تصومهم فى الأشهر الحرم، وهنا هي أوقعت الصيام فى الأيام التى يحبها رسول الله، وقضت ما عليها من أيام فائتة".

وأضاف: "سيدنا عبد الله بن عمر، كان يحب أن يمشى على سنة سيدنا النبي فى كل أموره، فقد جعل دابته تلف حول نفسها، فى مكان ما، وعندما سأله أصحابه، قال لهم إن ناقة سيدنا النبي دار فى هذا المكان".