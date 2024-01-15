الاعتكاف في المنزل.. "تاج الدين" يقدم نصائح المصابين بنزلات البرد

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الإصابة بالفيروسات التنفسية أمر معتاد في تلك الفترة من العام، خاصة في مرحلة التحول من الخريف إلى الشتاء، واختلاف درجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار.

ووجه تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، بنصيحة للمصاب بنزلة برد: "الاعتكاف في المنزل ما بين 3 إلى 5 أيام حتى تختفي الأعراض؛ ليقي نفسه من المضاعفات، ويقلل من نسب انتشار المرض بين الزملاء والمخالطين له في كل مكان".

ونوه أن "الفترة الحالية تشهد انتشارًا كبيرًا لأعراض الزكام والعطس والرشح والكحة والتهاب الحلق وارتفاع درجات الحرارة"، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الإصابات تعالج بالأدوية المتاحة.

وعن شكوى البعض من صعوبة التنفس، أوضح أن المريض في تلك الحالة إما يعاني حساسية صدرية تؤدي إلى ضيق في الشعب الهوائية، أو التهابات فيروسية تنفسية تؤدي لما يشبه الربو الشُعبي.

وأكد أن علاج أعراض التهابات الجهازين التنفسي العلوي والسفلي وضيق الشعب الهوائية متوفر، مناشدًا المرضى الذين يعانون من الانسداد الرئوي، التواصل مع الطبيب المعالج لوصف الأدوية المناسبة.

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