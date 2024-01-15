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BBC

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية واستمرار الأجواء الباردة

11:57 م الإثنين 15 يناير 2024
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة نسبيًا خلال الساعات المقبلة، على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد شديد البرودة ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد في بيان، أنه تنشط الرياح علي غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة.

وحذرت من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

الشبورة الأرصاد الطقس درجات الحرارة

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