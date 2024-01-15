الأرصاد تحذر من الشبورة المائية واستمرار الأجواء الباردة

أوصت بإعادة تسعير الأراضي.. "زراعة النواب" تشن هجومًا حادًا على "الأوقاف"

"رياضة النواب" تناقش دعم عدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة نسبيًا خلال الساعات المقبلة، على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد شديد البرودة ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد في بيان، أنه تنشط الرياح علي غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة.

وحذرت من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.