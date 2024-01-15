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رئيس مجلس النواب يُحيل اتفاقيتين دوليتين إلى اللجان المختصة

02:39 م الإثنين 15 يناير 2024

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، بعد ورود رد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعدم وجود مخالفات دستورية.

وتضمن القرار الأول، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا الاتحادية لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

كما تضمن القرار الثاني، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

حنفي جبالي مجلس النواب لجنة الطاقة والبيئة

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