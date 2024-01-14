إعلان

BBC

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

04:33 م الأحد 14 يناير 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد يحيى محمد عز الدين زغلول؛ للتعزية في وفاة السيدة وفاء سعد كامل، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي يحيى محمد عز الدين وفاء سعد كامل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بينها "المنشآت الطبية".. مصدر يكشف عن 4 قوانين تعدها وزارة الصحة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

(صور وفيديوهات) تغطية اليوم الثاني.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية
* توقفوا عن استخدامه فورًا.. "حماية المستهلك" يحذر من شاحن يسبب حريقًا وصدمات كهربائية
* حطم رقمه القياسي.. زيادة جديدة بسعر الدولار في السوق السوداء اليوم
* حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: أمطار تصل إلى رعدية تمتد للقاهرة